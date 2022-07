Gabriel Veron está a caminho do FC Porto e a venda do craque do Palmeiras por um valor a rondar os 10 milhões de euros está a motivar a contestação de muitos adeptos do clube paulista.

Pechincha? Muitos consideram que sim. E houve já quem recuperasse declarações com dois anos de Abel Ferreira, quando o jovem prodígio estourou.

«É impossível o Palmeiras vender este jogador por menos do que foi o Neymar vendido ao Barcelona», disse então o técnico português do Palmeiras, que recordou as referências que Luís Campos, hoje no PSG, já tinha do jogador: «Foi o primeiro jogador de que ele me falou, antes de eu vir para o Palmeiras.»

De referir que em 2013 o Barcelona contratou Neymar ao Santos por 57 milhões de euros, porém, segundo uma investigação do Ministério Público espanhol o valor total terá chegado aos 74 milhões. Bem longe dos valores que o FC Porto irá pagar agora por Gabriel Veron.