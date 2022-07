A caminho do FC Porto, Gabriel Veron não viajou com a equipa do Palmeiras para Belo Horizonte, local onde o campeão sul-americano vai defrontar o América-MG, na próxima quinta-feira.



Abel Ferreira já não conta com o avançado de 19 anos que é esperado em Portugal ainda esta semana.



Tal como o nosso jornal escreveu, o FC Porto vai pagar 10,25 milhões de euros pela promessa brasileira, sendo que o Verdão fica com 10 por cento do passe.