Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a conquista da Supertaça ante o Sp. Braga:

«Quem alterou as coisas foram os jogadores, não o treinador. Já não me ouvem, há público. Libertaram-se a seguir ao golo, tiveram mais confiança. Demorámos a entrar no jogo, o público acho que trouxe mais velocidade e vivacidade. Foram eles que começaram a perceber onde poderiam entrar, principalmente elo lado esquerdo.»

«Em relação ao campeonato, vai ser igual, queremos ganhar todos os jogos e uma equipa candidata a vencer todos os jogos é candidata a vencer o campeonato. Temos mais um ano de experiência, mas é ver o que se passa no futebol português, clubes que estão mais habituados a vence que nós, têm outro tipo de orçamento e isso vê-se todos os dias. Não há que dar pressão extra, estamos a construir algo importante no Sporting. Para mim é mais fácil jogo a jogo. Para muitas pessoas isto é uma forma de nos protegermos. Eu acho que não, é facilitar o dia a dia dos jogadores. Eu sou o culpado deste discurso, não são eles, que têm uma fome e uma vontade de vencer. Vamos jogo a jogo, preparar o Vizela.»