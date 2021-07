Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a conquista da Supertaça ante o Sp. Braga:

«O Jovane disse que queria ser protagonista e disse que saído do banco ou de início queria sempre ajudar. Passou muitos anos em que se lesionava e voltava. Queremos ajudar o Jovane a ser o jogador que ele pode ser. Está muito melhor, tem um valor incrível e precisa de carinho. Tem de entender que o futebol profissional é isso, não se deixar ir abaixo e pensar que está tudo feito. Acreditamos muito no Jovane, vai ser importante. A grande preocupação e é que ele não esteja nestes altos e baixos de lesões, mas ele está mais forte, mais confiante e vai ter uma época melhor do que a passada.»