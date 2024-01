A seleção da Coreia do Sul apurou-se para os quartos de final da Taça Asiática, após afastar a Arábia Saudita no desempate através da marca das grandes penalidades e depois de um jogo no qual evitou a eliminação com um golo marcado aos 90+9 minutos.

Lançado ao intervalo, Abdullah Hadi Radif marcou na primeira vez em que tocou na bola, logo aos 30 segundos da segunda parte, isto depois de uma primeira parte na qual a seleção do leste asiático foi bafejada pela sorte.

A última meia-hora do tempo regulamentar foi de domínio absoluto dos coreanos. A seleção orientada por Jurgen Klinsmann tentou de todas as formas chegar ao golo. Somou ocasiões atrás de ocasiões, acertou no ferro, chegou a marcar um golo que foi anulado por falta ofensiva e acabou por ser feliz no nono minuto do tempo de compensação, altura em que Cho Gue-Sung quebrou, num golpe de cabeça, a resistência dos sauditas.

O prolongamento chegou ao fim sem mais golos e, no desempate, Jo Hyeonwoo, guarda-redes dos coreanos, fez a diferença com dois pontapés travados.

A Coreia do Sul vai discutir o acesso às meias-finais da Taça Asiática com a Austrália.

No outro jogo do dia, o Uzbequistão apurou-se também para os quartos de final, após bater a Tailândia por 2-1. Turgunbaev inaugurou o marcador para os uzbeques aos 37m, Sarachari empatou aos 58m e Fayzullaev fixou o resultado final ao minuto 65. O Uzbequistão vai defrontar o anfitrião e campeão asiático Qatar.