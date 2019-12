Que jogo em Portimão! Aos 36 minutos o Sporting perdia por 2-0 e acabou por vencer por 4-2, jogando a segunda parte com menos um jogador. Os leões vão assim estar na Final Four da Taça da Liga, um vez que, em Vila do Conde, o Rio Ave também perdeu. Houve de tudo um pouco na vitória leonina, desde os erros defensivos que permitiram ao Portimonense ganhar considerável avanço, até aos três golos obtidos com menos um jogador.

Tendo como referência o jogo da última jornada da Liga, no empate caseiro com o Rio Ave (1-1), o Portimonense efetuou quatro mudanças no onze inicial, trocando de guarda-redes - Gonda em vez de Ricardo Ferreira, que ficou no banco - e três na defesa: saíram Lucas Possignolo, que nem foi convocado, Jadson, suplente, e Henrique, por castigo, dada a expulsão no encontro com os vilacondenses. Para os seus lugares, António Folha deu a titularidade a Rodrigo Freitas, Willian Rocha, Júnior Tavares e Rodrigo Freitas. Tal como nos últimos jogos, o Portimonense apresentou-se num 5x4x1, com Rodrigo Freitas, Willian Rocha e Fernando a centrais, e Koki Anzai e Júnior Tavares nos corredores. Dener, na direita, e Aylton Boa Morte, na esquerda, apoiavam Jackson Martinez, o mais avançado dos algarvios. Pedro Sá foi o médio mais defensivo e Lucas Fernandes, nas transições, aproximava-se do avançado colombiano.

No Sporting, Silas apenas fez uma troca em relação à goleada nos Açores (4-0), no jogo com o Santa Clara: Luiz Phellype, que esteve em grande destaque nessa partida, começou no banco e entrou Rafael Camacho para o lugar do avançado brasileiro que não foi titular em Portimão por ter estado com uma gastroenterite nos últimos três dias. Acabou por entrar a pouco mais de vinte minutos do final, numa fase em que o Sporting forçava para tentar evitar a derrota, sendo o objetivo conseguido, e o avançado brasileiro até fez o gosto ao pé no último remate do jogo, fixando o marcador em 4-2. Camacho atuou na ala direita, derivando Bolasie para o meio. O corredor contrário ficou para Vietto. Silas dispôs a equipa em 4x2x3x1, com Doumbia e Wendel atrás de Bruno Fernandes.

Jackson Martinez protagonizou a primeira grande jogada de perigo, com um remate de primeira aos 6 minutos, desviado por Luís Maximiano para canto, depois de uma entrada em que o Sporting tentou controlar mas foi impotente para o fazer, face à boa ocupação de espaço por parte do Portimonense, que facilmente recuperava a bola e partia em transições rápidas e complicadas para a defesa leonina. A pressão dos algarvios obrigava o Sporting a cometer erros. Um remate de Vietto, três minutos depois, à figura de Gonda, foi o melhor que se viu do Sporting nos primeiros minutos e até a um esboço de reação perto da meia-hora de jogo.

Depois de uma desvantagem de dois golos e «picados» pelos seus adeptos que começaram com cânticos contra a equipa, nomeadamente dizendo «joguem à bola», o Sporting marcou, por Vietto, que correspondeu com a cabeça a um cruzamento de génio de Bruno Fernandes. O golo aproximou o Sporting de Gonda, mas Bolasie, perto do intervalo foi expulso, ao ver o segundo amarelo no jogo, depois de acertar com a mão em Willian Rocha. Os sportinguistas queixaram-se do exagero e a equipa leonina ficou reduzida a dez para toda a segunda-parte.

Voltando o filme atrás, o minuto quinze trouxe uma grande penalidade para o Portimonense ganhar vantagem no jogo. Rafael Camacho puxou Júnior Tavares na área e João Pinheiro foi peremptório em assinalar a marca da grande penalidade. O lance surgiu na sequência de uma grande defesa de Maximiano, que por instinto anulou um desvio de Jackson Martinez na área, sobrando a bola depois para Júnior Tavares. Jackson Martinez, rematou forte e colocado a meia altura, Maximiano ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu deter.

O Portimonense tinha o jogo controlado e ia aproveitando o espaço deixado na defesa leonina, conseguindo aproximar-se da baliza de Maximiano sempre em vantagem numérica, pecando apenas na finalização.

A reação do Sporting perto da meia-hora aconteceu em duas iniciativas de Bolasie, que Gonda opôs-se com segurança, principalmente a segunda, de grau mais elevado em relação a perigo, com o internacional nipónico a sair ao encontro do avançado francês.

Mas os algarvios estavam mais fortes e de cabeça Jackson Martinez voltou a incomodar o último reduto leonino, na sequência de canto. Pouco depois o Portimonense aumentou a vantagem em... dois erros leoninos na jogada: Coates fez um mau passe para o miolo, a bola foi intercetada por Pedro Sá, dando origem a uma transição rápida conduzida por Lucas Fernandes, que abriu em Aylton Boa Morte na esquerda, com o cruzamento a ser intercetado por Mathieu que acabou por trair Maximiano com um corte mal medido.

Além das tarjas dos adeptos leoninos a dizerem «Varandas Rua», os primeiros minutos da segunda metade trouxeram dois falhanços incríveis para as duas equipas: primeiro o Portimonense, com Aylton, depois de um corte incompleto de Coates, a aparecer nas costas da defesa leonina, a contornar Maximiano e a atirar ao poste direito, quando ainda se jogava o primeiro minuto. Aos 51 Vietto ficou perto do golo depois de uma jogada bem delineada por Coates, com o avançado argentino a voltar a visar a baliza três minutos depois, com novo remate a rasar os ferros.

Voltamos ao reinício, só para referir que Silas não alterou nenhuma unidade após a expulsão de Bolasie, apenas mexeu no posicionamento da equipa, colocando-a em 4x2x3, com Vietto e Camacho abertos no ataque e Bruno Fernandes a aparecer pelo meio. E, apesar de ter menos um em campo, o Sporting apareceu determinado em discutir o jogo, bem demonstrado no que foi escrito no parágrafo anterior.

Folha respondeu com a entrada de Tabata, retirando Fernando, desfazendo o quinteto defensivo e Silas reforçou as intenções ofensivas da sua equipa, com a entrada de Luiz Phellype, aos 67 minutos e Gonzalo Plata, logo a seguir.

Até final o Sporting carregou e Mathieu esteve próximo do golo aos 76, num remate cruzado que rasou o poste esquerdo, mas acabaria por empatar no minuto seguinte num grande trabalho individual de Rafael Camacho na direita, culminando com um remate forte e colocado ao ângulo superior direito da baliza defendida por Gonda.

O Sporting chegava ao empate, 20 minutos depois das oportunidades de Vietto. Os leões tiveram mais bola durante esse período, mas sem criarem claras oportunidades. Com 15 minutos por jogar o golo de Camacho abriu a esperança dos leões em chegar à Final Four da Taça da Liga e defender o troféu conquistado no ano passado. A reviravolta no marcador aconteceu mesmo a seis minutos dos noventa, com o equatoriano a finalizar uma transição rápida de Bruno Fernandes, com os algarvios a pedirem falta no lance.

Com dez jogadores, os leões conseguiram dar a volta ao jogo e até ampliaram a vantagem, por Luiz Phellype no último lance do jogo.

Com a derrota do Rio Ave, nos descontos, os leões venceram o grupo e vão estar na Final Four a defender o troféu conquistado no ano passado.