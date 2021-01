A Direção-Geral da Saúde (DGS) autorizou as presenças de Sporar e Nuno Mendes na final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga.



Segundo foi possível saber, o laboratório Unilabs contactou por e-mail as autoridades de saúde, esclarecendo os «falsos positivos» dos dois jogadores. Assim, o avançado e o lateral-esquerdo podem integrar o treino desta sexta-feira e jogar no próximo sábado, em Leiria.

Refira-se já agora que, na sequência de toda a polémica criada com os falsos positivos que impediram Nuno Mendes e Sporar de defrontar o Rio Ave e o FC Porto, o Sporting tomou a decisão de mudar de laboratório, pelo que já não trabalha com a Unilabs.



Entretanto, os leões já receberam os mais recentes testes à covid-19, obrigatórios para ir a jogo na final da Taça da Liga neste sábado, e há boas notícias: todos os jogadores testaram negativo.