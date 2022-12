Há 14 jogos consecutivos sem perder em jogos oficiais, o treinador do Académico de Viseu, Jorge Costa assumiu esta segunda-feira a vontade de «continuar a fazer história» no clube beirão e vencer o Boavista, na terça-feira, e qualificar-se para as meias-finais da Taça da Liga

«Espero um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo. É uma equipa à imagem do seu treinador [Petit], que gosta de deixar a sua marca nas equipas que treina, e este Boavista não é exceção», disse o técnico em antevisão à partida frente aos axadrezados.

«Estamos a um passo de continuar a fazer história no clube», acrescentou o técnico de 51 anos, assumindo a apreensão com o estado do relvado do Fontelo, que pode fazer diminuir a qualidade do jogo e aumentar a possibilidade de lesões.

O Académico de Viseu recebe o Boavista esta terça-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu, pelas 20h15.

O vencedor deste encontro segue para a ‘final four’ da Taça da Liga, que será disputada em Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.