Petit, treinador do Boavista, em declarações na flash interview da SportTV1, após a eliminação nos penáltis diante do Benfica, na meia-final da Taça da Liga:



«Estou muito orgulhoso do que os jogadores fizeram. Sinto também tristeza pelo que foi o jogo. Foi uma partida bem disputada. A primeira parte não teve muitas oportunidades. O Benfica marcou numa infelicidade nossa. É normal o Benfica ter mais bola, tivemos apenas alguns remates de longe. Entrámos muito bem na segunda parte, fizemos um golo e tivemos três situações para chegar à vantagem. Não conseguimos, mas trabalhámos para isso.



Disse que iríamos disputar o jogo. Há um sentimento de orgulho. Tenho um balneário muito triste, mas estas adversidades vão tornar-nos mais fortes. Quero deixar uma palavra para os adeptos pelo que nos apoiaram e queríamos dar-lhes a presença na final.»



[Plano era entrar pelo lado direito do Benfica]:



«Temos dinâmicas diferentes nos corredores. O Hamache está mais adaptado com o Gorré. Metemos o Luís com o Sauer no nosso lado direito. [O Luís Santos] foi adaptado à posição. Corrigimos algumas coisas ao intervalo. Queríamos criar situações pelo lado direito do Benfica e foi o que fizemos. Na segunda parte merecíamos a vitória e ter passado à final.

Penáltis? Há competência dos guarda-redes e de quem bate. Ainda ontem trabalhámos penáltis. Quem bateu não marcou, mas num outro dia poderiam ter feito golo. O mais importante é o que os jogadores fizeram. Tenho um enorme orgulho nos jogadores. Desde que chegámos temos uma derrota em nove jogos. Há que continuar a trabalhar. Queríamos dar uma alegria aos adeptos, mas não conseguimos. Agora temos de trabalhar. Queremos estar mais presentes nestas decisões.



Há 20 anos que o Boavista não conquista um título. Queríamos muito fazer história, mas não conseguimos. O foco é descansar e preparar os jogadores para o campeonato. Queremos dar continuidade ao que temos feito. Pelos jogos que fizemos até ao momento, poderíamos ter mais pontos do que aqueles que temos. O foco passa pelo Santa Clara na próxima semana.»