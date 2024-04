Os calendários da próxima época, aprovados esta terça-feira pela Liga Portugal e pela Federação, trazem uma grande novidade em relação à Taça da Liga: a final four deixa de ser no final de janeiro e passa a ser, pelo menos no próximo ano, no início do mês.

Desta forma, a final four realiza-se entre 7 e 11 de janeiro, com as meias-finais a jogarem-se a 7 e 8 e a final marcada para o dia 11. O estádio desta final four ainda não foi revelado, obviamente.

Recorde-se que no próximo ano a Taça da Liga só será disputada por oito clubes, de forma a tornar menos pesado o calendário, pelo que inicia-se com os quartos de final, agendados para o dia 30 de outubro.