Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota com o FC Porto (2-0), em Chaves, na segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga:

«[Primeiro quarto de hora da segunda parte em que o FC Porto faz dois golos] Sabíamos que ia ser um jogo muito competitivo e disputado, porque o FC Porto é uma equipa bastante agressiva e com qualidade. O FC Porto entrou bem no jogo, a meio da primeira parte equilibrámos e tivemos uma oportunidade com uma cabeçada excelente do Hector. Ao intervalo, falámos que teríamos de ser mais nós próprios e ter mais bola. Na primeira parte, errámos alguns passes fáceis e saídas em que podíamos ter construído melhor as nossas jogadas.

Na segunda parte, em cinco minutos, tivemos uma distração. Houve o momento da saída do Sandro [Cruz], tivemos de fazer substituição e o FC Porto fez dois golos. A ganhar por 2-0, com a qualidade que têm, torna-se difícil. Mas grande atitude e postura dos nossos jogadores. Independentemente do resultado, procuraram sempre a baliza adversária.

Não era o resultado que queríamos, mas deu para alguns jogadores ganharem algum ritmo competitivo, que também era esse um dos nossos interesses nesta prova. Tristes porque queríamos dar continuidade, mas temos de aprender com os erros e melhorar.

[Desp. Chaves está estável no campeonato mas falhou nas Taças] Desde sempre, o nosso foco é o campeonato. Claro que queríamos chegar o mais longe possível na Taça. A fase de grupos da Taça da Liga também é difícil sempre que temos um dos grandes no nosso grupo. Temos mais um jogo para disputar, com uma equipa difícil que é o Mafra, mas queremos fazer um bom jogo. O nosso foco total é no campeonato.»