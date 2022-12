Paulo Vítor, guarda-redes do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota com o FC Porto (2-0), em Chaves, na segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga:

«[O que faltou na segunda parte?] Entrámos bem no jogo, tivemos oportunidades como o FC Porto. Lutámos até ao final, infelizmente sofremos dois golos no segundo tempo quando tínhamos a posse de bola. Perdemos a bola, saiu o contra-ataque e fizeram golo. Parabéns ao FC Porto e nós vamos continuar a lutar pelo nosso objetivo.

[Desp. Chaves eliminado da Taça da Liga] O objetivo era buscar a qualificação. Trabalhamos todos os dias em busca da vitória, mas infelizmente as coisas não correram como esperávamos. Vamos em frente, temos o jogo do Mafra, não dá para qualificar-nos mas queremos terminar bem. Agradecer também o apoio dos nossos adeptos que estiveram até ao final a apoiar-nos. Vamos continuar a nossa caminhada.

[Confiantes para o que resta da temporada?] O nosso caminho é o mesmo: lutar todos os dias pelos três pontos, pensar no jogo seguinte, que é o Mafra e, depois, no campeonato.»