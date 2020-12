O Rio Ave está nos oitavos de final da Taça de Portugal depois de receber e vencer o Famalicão, num dos confrontos entre equipas do principal escalão do futebol nacional. A formação vilacondense foi quase sempre melhor e mais pragmática, mas acabou o jogo a sofrer fruto da pouca eficácia da equipa. Gelson Dala e Diego Lopes marcaram os golos dos locais, enquanto Gil Dias fez o tento de honra da formação forasteira.

Os rioavistas chegaram a este jogo depois de vencer o Monção por 2-1. Já a turma famalicense venceu no reduto do Oriental por 3-0, mas não vai conseguir repetir a meia final da temporada passada, acabando por ser eliminado pelo Benfica, numa eliminatória a duas mãos (derrota e empate). Já o coletivo de Vila do Conde pode continuar a sonhar em repetir as finais alcançadas nas épocas 1983/84, perdendo com o FC Porto – e 2103/14, sendo derrotado pelo Benfica.

O Rio Ave entrou melhor na partida e criou as primeiras e melhores ocasiões de golo do primeiro tempo. Os famalicenses sentiam dificuldades logo na construção de jogo, estando Francisco Geraldes a condicionar a ação de Gustavo Assunção, e as perdas de bola sucediam-se, o que permitia contra-ataques venenosos da formação rioavista.

Diego Lopes deixou o primeiro aviso com um remate, já dentro da área, a que Luiz Júnior se opôs com qualidade. À segunda tentativa, deu golo. Mais uma perda de bola no meio campo famalicense, o esférico sobra para direita para Carlos Mané que cruzou para Gelson Dala, de cabeça, abrir o marcador. Os de Famalicão acusaram o golo e quase sofriam o segundo, não fosse Dala, de baliza aberta, não ter acertado na bola depois do isolado Diego Lopes lhe oferecer o golo.

A turma orientada por João Pedro Sousa, que fez três alterações em relação ao empate com o Sporting, mostrava-se pouco pragmática, mastigando muito o jogo e perdendo os lances sem incomodar a baliza de Léo Vieira. Aproveitavam os vilacondenses para criar perigo. Ainda antes do descanso, Francisco Geraldes ficou perto do golo, mas viu Diogo Queirós impedir com um corte in-extremis.

Ao intervalo, o técnico famalicense deixou Joaquin Pereyra e Herrera nos balneários e lançou Jhonata Robert e Bruno Jordão, recuando Gil Dias para o lado esquerdo da defesa. Contudo, a toada de jogo manteve-se. Os famalicenses com mais bola e os vilacondenses a aproveitar as recuperações de bola para saírem em transições rápidas.

E voltou a ser o Rio Ave a ficar perto do golo. Francisco Geraldes pegou no esférico a meio campo, foi por ali fora e na cara de Luiz Júnior não conseguiu bater o guardião famalicense. O esférico ainda sobrou para Dala, que rematou à malha lateral.

A papel químico do primeiro tempo, depois do aviso, veio o golo. Pedro Amaral ganhou o esférico na esquerda e cruzou para a cabeçada de Gelson Dala, que esbarrou com estrondo no poste, sobrando depois para Diego Lopes encostar para o 2-0. O Famalicão tentou desesperadamente chegar à baliza vilacondense e acabou por fazer o tento de honra. Numa arrancada espetacular, Gil Dias deixou dois adversários para trás e na cara de Léo Vieira picou a bola por cima do guardião, fixando o placard em 2-1.