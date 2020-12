O Sporting empatou em Famalicão a dois golos, numa partida da nona jornada da Liga.



Os leões marcaram primeiro por Pedro Gonçalves aos 37 minutos. Os famalicenses igualaram por Gustavo Assunção após falha de Adán aos 43 minutos. Porém, ainda antes do intervalo o Sporting chegou ao 2-1 num livre de Porro.



O Famalicão conseguiu o empate aos 89 minutos num livre de Jhonata Robert. O Sporting ainda voltou a marcar, por Coates, mas o lance foi invalidado após Luís Godinho ter visto as imagens no monitor. Na sequência da decisão do árbitro, Ruben Amorim foi expulso por protestos.



Veja o resumo do jogo: