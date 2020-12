O Sporting empatou em Famalicão a dois golos, numa partida da nona jornada da Liga.



Os leões marcaram primeiro por Pedro Gonçalves aos 37 minutos. Os famalicenses igualaram por Gustavo Assunção após falha de Adán aos 43 minutos. Porém, ainda antes do intervalo o Sporting chegou ao 2-1 num livre de Porro.



O Famalicão conseguiu o empate nos instantes finais num livre de Jhonata Robert.



Com este empate o Sporting soma 23 pontos e continua no primeiro lugar da Liga. Por sua vez, o Famalicão é nono classificado.