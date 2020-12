Já no tempo de compensação da primeira parte do Famalicão-Sporting, Pedro Porro recolocou os leões na frente do marcador.

O lateral espanhol assumiu a marcação de um livre descaído para o lado esquerdo, bateu direto e fez a bola entrar ao ângulo superior esquerdo da baliza minhota.

Um golaço digno de ser visto e revisto: