Luís Manuel, treinador do Oriental Dragon, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Moreirense, no prolongamento (2-3), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Esteve quase a acontecer Taça…]

- Podíamos ter chegado aos penaltis, para ter um pouco mais de emoção. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ganhar o jogo, tivemos alguma sorte no início, mas somos uma equipa que joga o jogo pelo jogo. Podíamos ter feiro algum antijogo a certa altura, mas jogámos o jogo pelo jogo. O Moreirense ganhou bem, mas podíamos ter ido a penalties.

[O Oriental Dragon sai de cabeça levantada?]

- Mesmo a perder foi uma boa exibição, podíamos ter feito o empate mesmo no fim do prolongamento. O Moreirense foi mais forte em termos físicos, mas jogámos com as nossas armas.

[Nunca perdeu nos 90 minutos para a Taça]

- Perdemos o ano passado com o Leixões nos penaltis, hoje também só perdemos aos 114 minutos. Mas é mais fácil recuperar os jogadores em termos psicológicos, eles têm consciência que fizeram tudo, mas o adversário é mais forte e ganhou bem, não há nada dizer. Foi pena não termos sido nós a ganhar, estávamos mais felizes. O Oriental Dragon não perdeu nos 90 minutos, mas foi eliminado