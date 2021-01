Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, que dita a eliminação os açorianos da Taça de Portugal:

[Sp. Braga justo vencedor?] «Sim, parabéns ao Braga. É evidente que se tivéssemos marcado mais cedo poderíamos ter ouro tipo de resposta. Do ponto de vista ofensivo tivemos partes diferentes, na segunda parte arriscámos mais, podíamos ter marcado, podíamos ter sofrido, mas foi mais condizente com aquilo que é a imagem da equipa».

«Sabíamos que o Braga iria pressionar a nossa construção a três, tínhamos ideia de sair dessa pressão ao sair pelas costas para tirar proveito do espaço. O Braga teve mérito. Ofensivamente passava por explorar mais o contra-ataque. Muitas bolas perdidas pelo Sp. Braga estávamos em condição de sair muito melhor, a equipa perdeu a bola e perdeu confiança. Também defensivamente nem tudo foi mau, o Sp. Braga fez o primeiro golo quando tínhamos um jogador a menos, o Costinha, que demorámos um pouco a substituir. Fizemos uma campanha notável, a praticar bom futebol, passando eliminatória a eliminatória sem jogar em casa, dignificámos o clube».

[Lesão de Costinha] «Vamos avaliar, ainda é cedo, provavelmente algo muscular».

[Sharhiar e Cryzan como alternativa a Thiago Santana?] «Há que arranjar soluções, temos de conseguir o mais rápido possível tirar proveito das melhores características deles. Um dos aspetos positivos do jogo foi, precisamente, o Cryzan fazer golo, fiquei contente com ele porque os avançados precisam de golos. Com o Sharhiar é complicado, não fala inglês, fala persa, o que dificulta. Temos de conseguir criar estabilidade para tirar o melhor dos jogadores».