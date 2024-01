O caminho até à final da Taça de Portugal fica definido com o sorteio dos quartos de final e das meias-finais, que se realiza na Cidade do Futebol e que poderá acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol a partir das 10h00.

Os jogos dos quartos de final vão ser disputados entre 6 e 8 de fevereiro, com a primeira mão das meias-finais marcada para 27 e 29 do mesmo mês.

A segunda mão das meias-finais vai realizar-se entre 2 e 4 de abril, ficando definidas as duas equipas presentes na final, marcada para 26 de maio, para o Estádio Nacional.

Equipas presentes no sorteio dos quartos de final:

I Liga: FC Porto, Vizela, Gil Vicente, Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães.

II Liga: Santa Clara e União de Leiria.

Siga o sorteio ao vivo aqui

E siga em LIVE TV aqui: