Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-2) frente ao Sp. Braga em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

«O que me vai na alma? Frustração, desilusão, mas um treinador equilibrado. Os líderes são obrigados a manter o equilíbrio mesmo nestes jogos».

[Explicação para aqueles cinco minutos] «Ainda muito a quente, um conjunto de erros que a este nível se pagam caro. Antes já tínhamos cometido erros ofensivos que tinham resolvido o jogo a nosso favor, o Braga estava com dificuldade a entrar no jogo, a criar oportunidades, e se tivéssemos sido mais eficazes no último terço o jogo teria caído para nós. Sabemos o grupo que temos, a média de idade que temos e o passado dos nossos atletas. Custa. O Braga não foi melhor do que nós, nem pouco mais ou menos. Fizemos um bom jogo, mas cometemos erros que a este nível se pagam caro».

[Perda de Nelson da Luz foi o momento chave?] «Antes desse o Maguinha também apareceu em frente ao Matheus e não fez. Aqui não há erros individuais, é um conjunto de erros partilhados de forma coletiva».

«A abordagem ao jogo foi de passar uma mensagem que era possível fazer este jogo e sair daqui com a eliminatória. Fomos muito melhores, tivemos mais qualidade de jogo, tivemos até mais oportunidades para finalizar e a abordagem não é diferente de muitos jogos».

«Não há outro caminho que não seja o trabalho, com motivação e a resolver as coisas em grupo, percebendo que não podemos cometer estes erros».