A FIGURA: Abel Ruiz

O jogo não estava a correr de feição, nem ao coletivo bracarense nem ao atacante. Ainda assim, ia lutando, tentando ganhar ânimo para inverter o jogo. E inverteu mesmo. Bisou no encontro em apenas cinco minutos, abrindo e fechando a contagem do Sp. Braga com dois lances em que foi oportuno e, depois, letal na finalização. Nos dois golos apontados demonstrou o seu sentido de oportunidade.

O MOMENTO: o cambalhota do Sp. Braga, por Abel Ruiz (85’)

Apenas cinco minutos após ter feito o primeiro, o atacante espanhol aparece novamente no sítio certo para bisar na partida e operar a cambalhota no marcador. Jogada de insistência na área, Abel Ruiz não consegue o remate no primeiro momento, Bamba fica com a bola mas é displicente, Ricardo Horta interceta e remata contra um adversário ficando-se a pedir penálti. A bola sobra para Abel Ruiz, que empurra para o fundo da baliza e dá o triunfo ao Sp. Braga.

OUTROS DESTAQUES

Jota Silva

Mostrou ao que vinha logo logo aos quatro minutos. Pegou na bola e deixou vários adversários para trás, apenas desperdiçando na finalização na cara de Matheus. Ainda foi a tempo de marcar, num jogo de muita luta.

Ricardo Horta

Vinha com o pé quente e, mesmo numa tarde desinspirada coletivamente, foi sempre um elemento a ter em conta no conjunto arsenalista. Tentou, por várias vezes, visar a baliza adversária, ainda que sem sucesso.

André Silva

Jogou fora daquela que tem sido a sua posição habitual, mais distante do eixo do ataque. Soube ler o jogo e teve poder de decisão. Faz os dois passes para os golos do Vitória, no primeiro tempo, com um grande sentido de oportunidade a isolar os colegas.

Vitinha

Entrou ao intervalo, ajudando a galvanizar o ataque do Sp. Braga. Forte fisicamente, instintivo, o jovem jogador ajudou a puxar a equipa para a frente e num belo gesto técnico empatou o jogo. Foi o melhor golo do Sp. Braga neste jogo.