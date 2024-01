O Benfica e o Sp. Braga defrontam-se no Estádio da Luz a partir das 20h45 para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Do lado das águias, não há surpresas no onze que Roger Schmidt vai fazer alinhar: o técnico alemão repete a equipa de Arouca.

No Sp. Braga, Artur Jorge promove duas alterações comparativamente com o duelo minhoto com o V. Guimarães no fim de semana: Matheus cede a baliza a Lukas Hornícek e José Fonte dá lugar a Paulo Oliveira. Bruma e Al Musrati ficam fora das opções para esta noite.

Onze do Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kokcu; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral

Onze do Sp. Braga: Lukas Hornícek; Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar e Borja; Zalazar, Moutinho e Vitor Carvalho; Ricardo Horta, Abel Ruiz e Rony Lopes.