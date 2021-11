Ficou definido esta quinta-feira o quadro completo dos oitavos de final da Taça de Portugal, após o sorteio realizado na Cidade do Futebol.

O grande destaque vai para FC Porto e Benfica, que vão defrontar-se no Estádio do Dragão, em mais um clássico do futebol português. O Sporting desloca-se ao terreno de Casa Pia, num jogo que marca o regresso de Ruben Amorim a Pina Manique.

De resto, o sorteio ditou ainda um duelo entre o Leça e o União de Paredes, o que significa que teremos uma equipa do Campeonato de Portugal nos quartos de final da Prova Rainha.

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão agendados para os dias 21, 22 e 23 de dezembro.

QUADRO COMPLETO:

FC Porto (I) – Benfica (I)

Leça (CP) – União Paredes (CP)

Tondela (I) – Estoril (I)

Rio Ave (I) – Belenenses (I)

Casa Pia (II) – Sporting (I)

Vizela (I) – Sp. Braga (I)

Mafra (II) – Moreirense (I)

Famalicão (I) – Portimonense (I)