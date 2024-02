A FIGURA: Gyökeres

Seja contra que adversário for, o avançado sueco só sabe encarar os jogos de uma forma. Com máximo compromisso. Começou o jogo a falhar um golo de forma quase escandalosa, mas esse momento não foi mais do que um percalço em mais uma noite em grande. Esperava-se que inaugurasse o marcador num penálti que o VAR sugeriu que fosse revertido: não marcou aí, marcou segundos depois, num ataque soberbo à bola de cabeça. No 2-0 escapou em velocidade pela esquerda e entregou de bandeja o golo a Pedro Gonçalves. É muito mais do que os golos que marca: pelos que também oferece, mas também porque arrasta com ele adversários e liberta espaço para os companheiros. Chegou aos 25 golos na Liga (e aos 26, já que foi também dele o 3-0), o que fez elevar o valor do investimento do Sporting com a sua contratação. Sim: investimento. Porque Gyökeres tem um custo, sim, mas para os adversários.

O MOMENTO: golo de Gyökeres. MINUTO 32

O domínio do jogo era do Sporting, mas a equipa da casa defendia-se bem e não hesitava quando tinha a oportunidade de atacar. A resistência do castelo da União foi quebrada pelo mais óbvio dos jogadores do Sporting – Viktor Gyökeres – e o jogo tornou-se mais simples para o leão.

OUTROS DESTAQUES

Kieszek: nada mais podia fazer nos golos sofridos e ainda teve momentos brilhantes, como naquela defesa que negou o primeiro golo do jogo a Francisco Trincão. Aos 39 anos continua a ser uma garantia de segurança.

Jordan van der Gaag: na primeira parte não foi dos jogadores que mais se destacaram, mas na etapa complementar conseguiu desequilibrar duas vezes ainda antes da hora de jogo. Na primeira jogada, contribuiu para uma grande ocasião de golo desperdiçada por Jair; na segunda desmontou a defesa do Sporting com um grande passe que isolou Lucho Veja. Qualidade técnica interessante do médio de 25 anos que é filho do antigo central Mitchel van der Gaag.

Nuno Santos: a primeira ocasião de golo do jogo nasceu de um cruzamento dele para finalização de Gyökeres ao poste. Esteve sempre muito projetado pelo corredor esquerdo, mostrando-se sempre pronto para corresponder às solicitações que lhe foram sendo feitas. Assistiu, na cobrança de um canto, Gyökeres para o 1-0 e desequilibrou a defesa leiriense com aquele passe para Gyökeres no 2-0 de Pote.

Geny Catamo: assinalou o regresso da CAN com um golo ao Casa Pia e nesta quarta-feira voltou à titularidade, por troca com Ricardo Esgaio. Teve inúmeras ações brilhantes no corredor direito, levando quase sempre a melhor sobre quem apanhou pela frente quando teve a bola. Não teve a mesma exuberância na se