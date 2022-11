Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) frente ao Vizela, em jogo da IV Eliminatória da Taça de Portugal:

«A primeira parte foi muito boa da nossa parte, a perceber onde estava os espaços, a chegarmos lá e a faltar só calma para decidir. Podíamos ter finalizado mais, o único reparo que posso fazer na primeira parte é ter tranquilidade ara definir melhor. Pela primeira parte podíamos ter uma vantagem maior. Na segunda parte o Vizela esteve melhor, as entradas do Kiko e do Guzzo vieram trazer problemas que não conseguimos resolver, o que não me surpreende. O Vizela tem qualidade, não surpreende. Chegou ao golo do empate, foram duas partes diferentes. No prolongamento acho que reagimos, os homens que entraram acrescentaram, acho que fomos superiores, fizemos o golo de penálti. Valorizo a nossa passagem, porque era difícil. Percebemos as dificuldades que tivemos, valorizando a vitória e a passagem na eliminatória».

[Quebra da equipa] «Parece-me que há mais mérito do Vizela. Depois, já viram a linha defensiva que tivemos na segunda parte, incluindo o guarda-redes? Pela experiência que tenho, sabendo o desconforto que é jogar no nosso estádio perante estas equipas, os jogadores terão sempre um homem que os vai defender. Estar aqui com 20 pontos e a passar estas duas eliminatórias é muito bom, os meus jogadores são dos melhores do nosso campeonato. Pode haver iguais aos nossos, melhores não há. São os melhores profissionais. Estes miúdos estão a fazer um trabalho incrível. Podíamos ter resolvido a eliminatória na primeira parte. Quero focar-me em dar tranquilidade aos atletas da frente para decidir melhor, para ter discernimento».

«Estamos a competir a uma exigência máxima, os miúdos têm dado uma resposta incrível. Reparem com a linha defensiva que acabámos. Nunca a nossa equipa técnica os vai deixar cair».