O Santa Clara carimbou no Estádio D. Afonso Henriques a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Portugal ao derrotar o V. Guimarães pela margem mínima com um golo de Júlio Romão logo aos nove minutos (0-1). Foi à leia da bomba que os açorianos asseguraram o apuramento, contando também com um André Ferreira milagoso entre os postes.

Remate forte do médio Júlio Romão, uma estreia a marcar com a camisola do Santa Clara, resolvendo cedo o encontro entre emblemas do principal escalão do futebol português. Aproveitando um ressalto de bola o brasileiro enquadrou-se no corredor central e disparou forte, não dando hipóteses a Bruno Varela.

Naquele que foi o primeiro jogo de sempre entre estes dois emblemas em jogos da prova rainha do futebol português o Santa Clara abriu caminho para o triunfo, indo depois gerindo as incidências do jogo perante um Vitória que até teve uma reação prometedora ao golo sofrido.

Valeu o guarda-redes André Ferreira a suster a enérgica reação da equipa de João Henriques, com duas defesas providenciais a anular a resposta do conjunto da casa. Primeiro guarda-redes travou um remate de fora da área de Miguel Luís, depois quase que milagrosamente defendeu um cabeceamento à queima-roupa de Bruno Duarte.

Crucial este travão na reação, dando depois condições aos açorianos para gerir o jogo com relativa tranquilidade. Foi melhor equipa o Vitória, teve mais iniciativa, mais posse de bola e jogou predominantemente no meio campo adversário, mas faltou engenho para assinar o empate, ainda que de forma esporádica conseguisse criar lances de perigo.

Organizado, o Santa Clara conseguiu fazer com a equipa da casa trocasse a bola em terrenos pouco adiantados, mantendo-se à espreita para lançar o contragolpe. Neste limbo, não se expondo a um segundo golo que pudesse ser fatal o Vitória viu o tempo avançar e os nervos começar a ser mais um adversário.

Numa das últimas tentativas de gritar pelo prolongamento Bruno Duarte teve na cabeça a possibilidade de jogar mais meia hora, mas o cabeceamento saiu ao lado. Cruzamento de Rochinha na esquerda, o avançado cabeceou com a baliza à sua mercê mas ao lado. Tinha tudo para fazer mais.

Um grito que chegou a sair no último fôlego do encontro, na sequência de um pontapé de canto. Pepelu rematou no interior da pequena área, na sequência de um pontapé de canto, mas André Ferreira defendeu quase que milagrosamente em cima da linha de golo. Que lance, o último do encontro.

Segue em frente o Santa Clara, viu a sua competência se premiada e a sorte sorrir num jogo em que o Vitória de Guimarães esteve por cima, muito por força de desde cedo correr atrás do prejuízo. André Ferreira segurou a vantagem mínima. Termina a aventura do V. Guimarães na presente edição da Taça.