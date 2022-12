Paulo Alves, treinador do Moreirense, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, analisa a derrota caseira com o Arouca (1-2), nos quartos de final da Taça da Liga:

«Cada jogo tem a sua história, tem os seus pormenores, as suas circunstâncias. Não foi dos melhores jogos que fizemos, mas foi um jogo dividido e os jogadores trabalharam muito. Faltou-nos alguma acutilância em termos ofensivos.»

«Na segunda parte até parecia um jogo relativamente controlado, sem grandes oportunidades nossas e sem grandes oportunidades do Arouca. O primeiro golo do Arouca acaba por nos intranquilizar. Temos de estar mais vivos naquela zona, em que qualquer desvio pode ser fatal. Foi esse o caso. No segundo golo, houve uma série de ressaltos que isolaram o jogador do Arouca. O jogo foi decidido nos detalhes. Depois, houve muito ‘coração’, mas não houve cabeça.»

«Ficámos pelo caminho. Os jogadores queriam continuar na prova, mas focamo-nos agora no primeiro objetivo, a II Liga. Com o percurso que estávamos a fazer, tínhamos a perspetiva de continuar no caminho das vitórias, mas temos de colocar os pés no chão, de ser realistas e objetivos. Defrontámos um adversário tranquilo no seu campeonato, com jogadores bons, que aproveitou os detalhes. Nada a apontar à minha equipa. Os jogadores lutaram e correram.»

«Este jogo não belisca o nosso trabalho. Vamos receber o Estrela da Amadora no último dia do ano [de 2022]. Já os vencemos para a Taça da Liga, mas isso não significa rigorosamente nada. Temos de procurar o sucesso e as vitórias com determinação, realismo e objetividade. (…) Com mais ou menos inspiração, a equipa vai lutar para ganhar sempre.»