Rúben Amorim recuperou uns famosos passos de dança na festa da conquista da Taça da Liga pelo Sporting, depois da vitória sobre o Sporting de Braga, por 1-0.

Foi já no autocarro, na viagem de regresso de Leiria a Lisboa, que o técnico decidiu brindar os jogadores com alguns passos de dança, aproveitando a música que estava a marcar o ritmo da festa.

Foi um momento curto, mas ainda assim muito saudado pelos jogadores.

Vários adeptos do Sporting também assinalaram este momento de Amorim, nas redes sociais, lembrando as imagens que se tornaram virais, de uma dança no balneário do Benfica (ainda como jogador), destacando a possibilidade de ver o agora técnico a dançar de verde e branco.