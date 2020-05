Será o Presidente da República uma espécie de amuleto da sorte para o Sp. Braga num dia particular? Quem sabe.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente no Estádio Nacional, no Jamor, nas duas taças de Portugal conquistadas pela equipa minhota, com o detalhe de ambas terem sido jogadas a 22 de maio.

O testemunho é partilhado pelo próprio num vídeo partilhado pelo arsenalistas. «Era um adolescente a 22 de maio de 1966. Estava entre a adolescência e a idade adulta e estive no Estádio do Jamor na primeira conquista da Taça de Portugal do nosso Sporting Clube de Braga. Entrei no estádio e quis depois entrar no relvado para celebrar o golo do Perrichon e uma vitória difícil num jogo muito disputado com o V. Setúbal.

Cinco décadas depois, há precisamente quatro anos, Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente em mais um dia marcante na história do Sp. Braga. Não na condição de adepto (essa pele vestiu-a depois), mas na de chefe de Estado. «Entreguei-vos a Taça de Portugal uma segunda vez, como Presidente da República Portuguesa. Como poderia sonhar em 1966 que, cinquenta anos depois, no dia 22 de maio, estaria a presidir à final da Taça de Portugal e acabaria por entregar ao nosso Sporting Clube de Braga o seu segundo troféu. (...) Duplos parabéns de um adepto que só não foi adepto, em virtude do cargo que ocupa, durante todo o jogo e na entrega da taça. Quando terminou o jogo e me senti sozinho no meu automóvel a conduzir, reapareceu o adepto do Sp. Braga que se felicitou pela segunda grande vitória na Taça de Portugal.»