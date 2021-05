O Sp. Braga quer rever o horário da final da Taça de Portugal com o Benfica, e deixa essa pedido publicamente à Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com um comunicado publicado no site oficial, o afirma que foi «com surpresa e indignação» que foi notificado da hora da final, agendada para 23 de maio.

«Qualquer jogo realizado às 21:00 de um domingo é, à partida, a total negação do que é (ou do que deveria ser) a essência do futebol: a congregação entre os clubes e os seus adeptos. Este contexto ganha uma dimensão ainda maior tratando-se da ‘festa' da final da Taça de Portugal, um jogo historicamente marcado pela emoção e, acima de tudo, pela forte ligação com os adeptos», refere o comunicado do Sp. Braga.

O emblema minhoto explica, a dada altura, que defende a realização destes jogos ao sábado à tarde, de forma «a que os jogadores e demais estrutura do clube vencedor, seus sócios e adeptos, festejassem devidamente a conquista de tão importante troféu, sem a preocupação dos afazeres do dia seguinte e da semana de trabalho».

Contudo, o Sp. Braga assume que tal horário seria difícil neste caso, tendo em conta que a última jornada da Liga está marcada para meio da semana, e por isso entende que a final fosse marcada para domingo, mas nunca depois das 19 horas.