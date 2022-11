O FC Porto defronta o Mafra esta terça-feira, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Sérgio Conceição fez a antevisão da partida e disse não esperar surpresas numa prova em que oito equipas do principal escalão já tombaram.

«Espero um jogo de Taça, que não aconteça ‘Taça’, porque se olharmos à eliminatória anterior houve oito equipas da I Liga que caíram. Isso tem que ver com o que é a Taça de Portugal, o segundo título mais importante para nós, depois de o campeonato é o nosso grande objetivo, temos que estar no nosso melhor e ir a Mafra perante uma equipa competente, com um treinador que tem feito um trabalho interessante», disse o treinador dos dragões.

Esta segunda-feira ficou-se a saber o adversário dos campeões nacionais na Liga dos Campeões, Conceição afirma que o foco está no jogo da Taça, e que terá muito tempo para preparar o encontro com o Inter de Milão.

«Temos algum tempo até defrontar os defrontar, vamos debruçar neste jogo com o Mafra, o nosso foco está neste jogo. Uma eliminatória da Taça é muito importante para nós»