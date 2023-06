O FC Porto conquistou a Taça de Portugal 2022/23 ao bater o Sp. Braga por 2-0, no Estádio Nacional, no Jamor.

Após um nulo registado ao intervalo, um autogolo de André Horta aos 53 minutos deu vantagem aos dragões. O médio colocou a bola na própria baliza após cruzamento da esquerda, de Galeno.

Wendell foi expulso com vermelho direto por uma entrada duríssima sobre Victor Gomez aos 62 minutos, mas Niakaté deixou as duas equipas equiparadas com dez unidades em campo ao ser expulso por falta sobre Taremi aos 79.

O FC Porto aumentou a vantagem logo depois, com Galeno a cruza outra vez da esquerda e Otávio a empurrar para a baliza aos 81 minutos e a fixar assim o resultado final.

É o 19.º troféu dos azuis e brancos na prova e a terceira de Sérgio Conceição, todos como treinador portista.

FICHA DE JOGO