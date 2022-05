Sérgio Conceição, em declarações aos jornalistas ainda no relvado do Jamor, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Tondela (3-1), no Jamor:



«Trabalhamos para títulos. Liga Europa foi uma questão de gestão? Disse em janeiro que perdemos alguns elementos importantes e que tínhamos de definir prioridades. Fomos a Lyon convictos de que quem entrou em campo, dava uma resposta capaz de eliminar o Lyon. Se o Vitinha marca, tínhamos eliminado o Lyon e as coisas eram diferentes. Às vezes a bola bate no poste e entra, outras vezes bate no poste e não entra. É futebol.



Tenho de ser coerente no meu discurso. Confio em todo o grupo. Se virem, a equipa que jogou em Lyon teve vários jogadores com muitos minutos. Com jogos complicados de três em dias, tivemos de olhar para essa gestão, tendo confiança em todos.

O que há para melhorar? Há algumas coisas a melhorar. Deixo sempre um relatório ao presidente. Mesmo nós como treinadores andamos sempre à procura de mais. Não sabemos tudo nem coisa parecida, é isso que nos faz acordar e andar no nosso limite hoje. Amanhã é outro limite. Somos uns eternos insatisfeitos. Fico feliz hoje, mas amanhã há planeamento de outra época. Quer dizer, se calhar amanhã não (risos). Se vou dançar? Depende da música (risos).



Que jogador não quero perder? Essa é difícil. Qual é o dirigente que não quero perder? O presidente. Já tive oportunidade de falar ontem, o presidente já falou também. Está tudo falado, não há mais nada a acrescentar. Agora vamos festejar juntos com os jogadores.»