Bruno Pio, guarda-redes do Montalegre, em declarações à RTP, depois da goleada consentida diante do FC Porto (0-4), no Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Boas defesas, mas o Montalegre sofreu quatro e está fora da Taça…

- Antes demais, estou muito orgulhoso com o que a minha equipa fez, estou muito contente com o que produzimos, porque não é qualquer equipa que vem aqui ao Dragão fazer um jogo como nós fizemos. Abrimos muito espaços e o FC Porto, que um dos maiores clubes do mundo, conseguiu abrir espaços que nós pensamos que não existem e conseguiu aproveitar os nossos erros.

- Estiveram duas grandes equipas em campo, aliás três, também é preciso salientar a equipa de arbitragem que, na minha opinião, esteve à altura das equipas.