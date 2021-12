Jota Silva, avançado do Casa Pia, em declarações à CNN Portugal após a derrota contra o Sporting por 2-1 na Taça de Portugal:



«Mostrámos a excelente equipa que somos e o grande grupo que temos. Ficou bem patente o trabalho que se faz diariamente no Casa Pia. Este projeto dá-nos todas as condições para poder brilhar dentro do campo.»