António Pinho, presidente do Leça, em declarações aos jornalistas junto ao relvado, após a passagem dos leceiros aos oitavos de final da Taça de Portugal:



«Conseguimos aguentar-nos bem. Foi um jogo bem disputado e o Leça conseguiu mais um objetivo. Foi mais uma vitória para as páginas da história do clube.



Um grande? Espero, sim. Se não for aqui, que seja no campo do adversário. Dessa foram, as receitas terão outro nível. Para as nossas gentes seria importante que o jogo fosse aqui. Espero que consigamos ter um bom comportamento e depois o resultado logo se verá.



Prémio? Não. A minha preocupação é pagar as mensalidades aos jogadores. Poderão existir prémios, mas neste momento isso não está equacionado.»