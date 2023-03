A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta sexta-feira, as datas e os horários dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal.



O Nacional vai receber o Sporting de Braga às 19h30 do dia 12 de abril enquanto a segunda mão realizar-se-á a 25 do mesmo mês e à mesma hora, na Pedreira.



Por sua vez, o Famalicão tem a receção marcada ao FC Porto para dia 26 de abril, às 20h30. O segundo jogo desta eliminatória joga-se a 4 de maio, igualmente às 20h30. Famalicão.

A final da Taça de Portugal vai disputar-se no Jamor, a 4 de junho.

Calendário dos jogos:



1.ª mão das meias-finais

12 de abril de 2023 | quarta-feira

Nacional-Sp. Braga, 19h30 (SportTV)

26 de abril de 2023 | quarta-feira

Famalicão-FC Porto, 20h30 (RTP1)

2.ª mão das meias-finais

25 de abril de 2023 | terça-feira

Sp. Braga-Nacional, 19h30 (SportTV)

4 de maio de 2023 | domingo

FC Porto-Famalicão, 20h30 (RTP)