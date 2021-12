Vinte anos depois, o Portimonense apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal. Os algarvios afastaram o Famalicão no desempate por penáltis (2-4) após uma igualdade a uma bola em 120 minutos.

Aylton Boa Morte deu vantagem à equipa de Paulo Sérgio em cima do intervalo. No arranque do segundo tempo, o extremo do Portimonense foi expulso por acumulação de cartões amarelos e quem aproveitou foi o Famalicão para igualar a contenda. Perto do minuto 90, Bruno Rodrigues marcou na sequência de um canto e atirou a decisão da eliminatória para o prolongamento.



Nos penáltis brilhou Payam Niazmand, guarda-redes iraniano do emblema de Portimão. Veja os melhores lances do jogo: