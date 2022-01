A equipa sub-23 do Sporting foi goleada pelo V. Guimarães por 5-1, em jogo da 2.ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação.

Ao intervalo, a equipa minhota vencia apenas por 1-0 - graças a um golo marcado por Pedro Silva na cobrança de uma grande penalidade - mas disparou no marcador na etapa complementar. O alemão Elias Abouchabaka, um dos jogadores lançados no recomeço do jogo, fez o 2-0 aos 50 minutos, o terceiro aos 64m e completou o hat-trick ao minuto 81, já depois de Bruno Amado ter feito o 4-0.

O melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir para 5-1, através do gambiano Lamarana Jallow aos 86 minutos.