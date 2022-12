Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), fez esta terça-feira, na CNN Portugal, um apelo, sobretudo aos portugueses que vão viajar nesta época festiva, uma vez que é esperado um novo período de chuvas fortes para o Natal.

Depois do alerta laranja na última madrugada, a situação acabou por melhorar ao longo da manha desta terça-feira. «Vamos assistir a um desagravamento, mas isto não quer dizer que não haja uma situação ou outra pontual, com rajadas de vento de velocidade significativa», alertou.

As previsões apontam para novo período de chuvas fortes para os dias 24 e 25 de dezembro. «Temos de começar já a avisar que está previsto um novo episódio de chuva intensa praticamente em cima do Natal, pelo que a planificação das viagens que muitos portugueses fazem nesta época, deve ser feita com toda a prudência necessária, de forma a não termos situações de risco significativo nas estradas nos dias 24 e 25», alertou o responsável do IPMA.

É esperada chuva em todo o país no período natalício, com maior incidência na região norte, por isso, Miguel Miranda pede aos portugueses que «não assumam riscos» e tenham «prudência» em eventuais deslocações.