Marc Polmans esteve muito perto de garantir um apuramento inédito para um Masters 1000, esta manhã, mas um momento de frustração deitou tudo a perder.

O tenista australiano, número 140 do ranking ATP, estava a vencer o italiano Stefano Napolitano com os parciais 7-6(3) 6-6 (6-5 no tie-break) no Masters 1000 de Xangai, quando tentou subir à rede, mas perdeu o match point e, num gesto de revolta, atirou a bola com força para longe, tendo atingido o árbitro de cadeira na cabeça.

Polmans acabou desqualificado e Napolitano avançou para o quadro principal.

Ora veja: