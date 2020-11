Novak Djokovic foi eliminado pelo austríaco Dominic Thiem nas meias-finais das ATP Finals e ficou arredado do objetivo de igualar o recorde de títulos (6) de Roger Federer neste torneio.

O terceiro melhor tenista da hierarquia, que já tinha vencido Rafal Nadal (n.º 2) durante a semana bateu agora o número 1 mundial em três sets, por 7-5, 6-7 (10-12) e 7-6 (7-5), ao cabo de duas horas e 55 minutos

Thiem até podia ter concluído o encontro em dois sets, mas desperdiçou os quatro match points que teve no segundo parcial. No tie-break decisivo, voltou a dispor de um ponto de encontro e chegou a estar a perder por 4-0 no tie-break decisivo, mas conseguiu recuperar e fechar o encontro no sexto match points.

Esta foi a meia-final mais longa da competição em número de jogos realizados: 38, número que apenas tem paralelo com os duelos entre Andy Murray e Milos Raonic (2016) e Pete Sampras com Goran Ivanisevic, em 1996.

Thiem fica agora a aguardar pelo desfecho da meia-final que será jogada ainda este sábado entre Rafael Nadal e Daniil Medvedev, sendo certo que, aconteça o que acontecer, as ATP Finals terão um vencedor estreante.