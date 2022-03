O mundo do ténis acordou nesta quarta-feira em choque com o anúncio de Ashleigh Barty. A número 1 do Mundo anunciou o final da carreira aos 25 anos e menos de dois meses depois de ter vencido o Open da Austrália.

«Ganhar Wimbledon, que era o meu maior sonho no ténis, mudou o meu ponto de vista. Depois disso comecei a pensar no final, mas ainda não estava satisfeita. Com a vitória do Open da Austrália parecia ser a forma perfeita de celebrar esta incrível viagem. Estou esgotada e quero ir atrás de todos os outros sonhos», relatou a tenista australiana.

Ao longo da história do ténis, são vários os exemplos de tenistas de topo que anunciaram o fim das respetivas carreiras. Uns de forma abruta, outros de forma expectável. Alguns ainda voltaram e houve até quem tivesse sucesso

No dossier associado, o Maisfutebol apresenta-lhe alguns casos: de Bjorn Borg a Martina Hingis, passando por Pete Sampras, Justine Henin e Steffi Graf, mas não só.