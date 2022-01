É sabido que Nick Kyrgios e Novak Djokovic não são propriamente bons amigos.

Em 2020, por exemplo, o tenista australiano deixou até duras críticas por ter participado num torneio de ténis numa altura crítica da pandemia e no qual acabou também ele (Djokovic) por ser infetado com o vírus.

Mas, apesar das divergências de opiniões até relativamente ao tema da vacinação, Kyrgios considerou que se está a ir longe demais na gestão do processo de Novak Djokovic, que recebeu ordem para abandonar o país.

«Eu acredito na tomada de atitudes. Fui vacinado por causa dos outros e pela saúde da minha mãe, mas a forma como estamos a lidar com a situação de Djokovic é má, muito má. Os memes, as manchetes (...) ele é um dos nossos maiores campeões, mas no fim do dia trata-se de um ser humano. Façam melhor!», reclamou no Twitter.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.