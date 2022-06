Marin Cilic e Casper Ruud fecharam o lote de tenistas presentes nas meias-finais de Roland Garros.

O tenista croata, que parece estar a exibir um ténis que o levou ao top-3 do ranking mundial e à conquista de um título do Grand Slam no Open dos Estados Unidos em 2014, eliminou Andrey Rublev após uma longa batalha de 4h10.

Cilic entrou a perder (5-7), mas deu a volta ao levar a melhor nos sets seguintes, com os parciais de 6-3 e 6-4. Só que Rublev voltou a equilibrar o encontro e impôs-se na quarta partida por 6-3.

No quinto set não houve qualquer break até aos 6-6 e por isso o encontro decidiu-se num super tie-break. Aí, o croata não deu hipóteses ao russo nove anos mais novo, vencendo por 10-2.

Na sessão noturna, o norueguês Casper Ruud não precisou de cinco sets para resolver o assunto diante do dinamarquês Holger Rune, um dos tenistas em evidência nesta edição do torneio dos três mosqueteiros, mas ainda assim precisou de ficar em court 3h15. Entrou de forma arrasadora (6-1), mas o jovem de 19 anos reagiu e venceu o segundo set por 6-4. A terceira partida caiu para Ruud no tie-break (7-2) e o oitavo cabeça de série fecharia o encontro após vencer o quarto set por 6-3.

Nas meias-finais, agendadas para esta sexta-feira, Rafael Nadal defronta Alexander Zverev, enquanto Marin Cilic e Casper Ruud lutam pelo outro lugar na final de domingo.