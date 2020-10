Novak Djokovic apurou-se para a final de Roland Garros depois de bater Stefanos Tsitsipas em cinco partidas ao cabo de quase quatro horas.



O número um mundial venceu facilmente os primeiros dois sets por 6-3 e 6-2 e serviu para fechar o encontro no terceiro set. Porém, o sérvio permitiu que o grego, sexto da hierarquia mundial, lhe quebrasse o serviço e conquistasse o set (7-5).



O quarto parcial foi bastante renhido. Djokovic não conseguiu concretizar os oito break points que teve a seu favor e viu Tsitsipas quebrar-lhe o saque quando servia para continuar na luta do set (6-4). No quinto e decisivo set, Djokovic foi muito mais forte e quebrou o helénico em três ocasiões vencendo por 6-1.



No próximo, Djokovic e Nadal discutem o título do major francês. O sérvio procura o 18.º título do ‘Grand Slam’, na 27.ª final, enquanto Nadal, que afastou nas meias-finais o argentino Diego Schwartzman, tenta o 20.º, para igualar o recorde do suíço Roger Federer, e o 13.º em 13 finais em Paris.