Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao somar, no espaço de 24 horas, um segundo triunfo frente a Steve Johnson.



O número um nacional derrotou, na fase de qualificação, o norte-americano em dois sets. O maiato viu o encontro da primeira ronda frente a Wu Yibing ser cancelado e acabou por defrontar novamente Johnson que foi "repescado".

Desta feita, Borges sentiu mais dificuldades e, depois de vencer o primeiro set por 6-4, permitiu ao adversário vencer o segundo, por 6-3, mas voltou a superiorizar-se, ganhando o terceiro por 6-4, em duas horas e quatro minutos.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic, 33.º jogador do mundo e quarto cabeça de série em Delray Beach.

O tenista está a disputar pela primeira vez esta temporada um quadro principal de um torneio ATP, depois de ter estado já no Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam da temporada, no qual caiu na ronda inaugural.