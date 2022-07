Daria Kasatkina, a melhor tenista russa da atualidade assumiu a sua homossexualidade, embora tenha reconhecido que o tema é «tabu» no seu país.



«Se tenho namorada? Sim. É difícil viver muito tempo no ‘armário’ (…) Temos de estar em paz connosco próprios, isso é a única coisa que importa», referiu a antiga número dois do ranking WTA, em entrevista ao canal de um blogger russo.



A atleta, de 25 anos, atualemnte 12.ª da hierarquia mundial, admitiu sentir-se «algo nervosa» durante a entrevista, visto que no seu país o tema não é encarado com naturalidade.

«Nunca falei disto de forma tão aberta diante de uma câmara, mas gostei de o fazer», completou.

Kasatkina aproveitou para elogiar ainda a sua compatriota Nadya Karpova, estrela do futebol russo que recentemente também assumiu a sua orientação sexual.

«Tem o meu respeito. Fiquei feliz por ela, mas também por outras pessoas, especialmente raparigas que precisam saber disso. Fortaleceu-as, certamente que as apoiou», completou.