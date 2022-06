A tenista japonesa Naomi Osaka anunciou neste sábado que vai falhar pelo segundo ano consecutivo o torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, devido a uma lesão no calcanhar.

«O meu calcanhar ainda não está curado, por isso vemo-nos na próxima vez», escreveu no Twitter.

my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022

A antiga número mundial já tinha sido ausência de peso no torneio britânico em 2021, na altura por problemas de saúde mental.

Os melhores registos da nipónica de 24 anos em Wimbledon aconteceram em 2017 e 2018, quando chegou à terceira ronda.

Osaka tem no seu currículo quatro vitórias em torneios do Grand Slam, mas todas em piso rápido: duas no Open da Austrália e duas no Open dos Estados Unidos.

O torneio britânico vai decorrer de 27 de junho a 10 de julho.