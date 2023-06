Novak Djokovic é o primeiro finalista da edição deste ano de Roland Garros.

O tenista sérvio venceu Carlos Alcaraz em quatro sets, aproveitando os problemas físicos do espanhol, logo no início do terceiro set.

Naquele que foi o primeiro confronto entre Djokovic e Alacaraz num Grand Slam, os dois primeiros sets foram bastante equilibrados - e teve um ponto fenomenal de Alcaraz - e a partida parecia encaminhada para ser resolvida em cinco sets.

Mas depois de perder 6-3 no primeiro e vencer 7-5 no segundo parcial, logo a abrir o terceiro, Alcaraz começou a queixar-se de cãibras e jogou o resto do encontro claramente limitado fisicamente.

Foi por isso de forma tranquila que Djokovic venceu dois dois sets seguintes por duplo 6-1, apurando-se para a sua sétima final do torneio parisiense.

Depois de ter vencido em 2016 e 2021, Djokovic procura a terceira vitória na terra batida de Paris, o que poderá fazer dele o recordista de Grand Slams da história do ténis. Neste momento, o sérvio tem as mesmas 22 vitórias de Rafael Nadal.

Nole vai agora ficar à espera do adversário que vai sair do encontro entre o norueguês Casper Ruud e o alemão Alex Zverev.